Справжня естетика: Marshall показав компактні безпровідні навушники з вініловим дизайном

Компанія Marshall представила свої перші повністю бездротові навушники – модель Mode II. Компактна гарнітура примітна хорошою автономністю, отримала оригінальне текстуроване покриття та підтримує функцію бездротової зарядки.

За якість звучання Marshall Mode II відповідають 6-міліметрові динаміки, які, за запевненням виробника, забезпечують "баси, що гарчать, природні середні та чіткі високі частоти".

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З джерелом сигналу новинка, що підтримує кодеки AAC і SBC, з'єднується по протоколу Bluetooth 5.1. Корпус навушників з матовим покриттям захищений від вологи за стандартом IPX4. У комплект входять чотири пари змінних насадок різних розмірів.

Заявлена ​​автономність навушників становить до 5 годин, а з урахуванням місткості акумулятора зарядного кейса аксесуар пропрацює далеко від розетки до 25 годин. Комплектний футляр, виконаний у фірмовій текстурованій "під шкіру" обробці, отримав порт USB Type-C і підтримку бездротової зарядки Qi. Підігнати звучання під себе можна за допомогою програмного еквалайзера через фірмовий мобільний додаток. Для керування відтворенням на чашках навушників передбачені сенсорні панелі.

Marshall Mode II уже доступні для попереднього замовлення за ціною $ 179. Поставки гарнітури стартують 18 березня.

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