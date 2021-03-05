На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжня естетика: Marshall показав компактні безпровідні навушники з вініловим дизайном
-
- 2
Компанія Marshall представила свої перші повністю бездротові навушники – модель Mode II. Компактна гарнітура примітна хорошою автономністю, отримала оригінальне текстуроване покриття та підтримує функцію бездротової зарядки.
За якість звучання Marshall Mode II відповідають 6-міліметрові динаміки, які, за запевненням виробника, забезпечують "баси, що гарчать, природні середні та чіткі високі частоти".
Це цікаво: Представлено Redmi Note 10 Pro Max: AMOLED-екран, камера на 108 Мп і крута ціна
З джерелом сигналу новинка, що підтримує кодеки AAC і SBC, з'єднується по протоколу Bluetooth 5.1. Корпус навушників з матовим покриттям захищений від вологи за стандартом IPX4. У комплект входять чотири пари змінних насадок різних розмірів.
Заявлена автономність навушників становить до 5 годин, а з урахуванням місткості акумулятора зарядного кейса аксесуар пропрацює далеко від розетки до 25 годин. Комплектний футляр, виконаний у фірмовій текстурованій "під шкіру" обробці, отримав порт USB Type-C і підтримку бездротової зарядки Qi. Підігнати звучання під себе можна за допомогою програмного еквалайзера через фірмовий мобільний додаток. Для керування відтворенням на чашках навушників передбачені сенсорні панелі.
Marshall Mode II уже доступні для попереднього замовлення за ціною $ 179. Поставки гарнітури стартують 18 березня.
Читайте також: Представлено новий топовий ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro
-
20:48Справжня естетика: Marshall показав компактні безпровідні навушники з вініловим дизайном
-
20:22Новий Hyundai Tucson впорався з "лосиним" тестом гірше за Renault Captur: відео
-
19:55Названий найкорисніший суп для здоров'я
-
19:42Блискавична зарядка: ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro побив рекорд швидкості
-
19:25Дивіться перший трейлер бойовика Без жалю за романом Тома Кленсі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
18:54Фіналіст Холостячки розповів, як пережив відмову Ксенії Мішиної: відео
-
18:46Холостяк 11 сезон 1 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:24Ваш пароль – л*йно: у Швеції плакати закликають задуматися про кібербезпеку
-
18:10Гороскоп на 6 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Вчені знайшли точний спосіб визначення біологічного віку
-
17:42Дивіться тизер спецвипуску Південного Парку, присвяченого вакцинації: відео
-
17:22Як у Чорнобильському заповіднику тварини живуть взимку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:12Дизельний Audi для участі у гонках Ле-Мана виставили на продаж
-
17:03З 8 березня: короткі СМС привітання для найрідніших жінок
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
16:43Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
-
16:37Xiaomi представила "розумну" мультипіч: вона може замінити відразу 4 пристрої
-
16:21Зваблива Роузі Хантінгтон знялася в оголеній фотосесії 18+
-
16:09ВІП Тернопіль – Почуття: дивіться кумедну пародію на пісню Насті Каменських
-
15:47Spivanka: насолоджуйтеся новою піснею українського етно-джазового колективу GANNA
-
15:38Привітання з 8 березня колегам: побажання керівнику та начальниці
-
15:18Хіт 2021 року: чому усі модники роблять стрижку-медузу
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
- 04 березня
-
21:47Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди
-
18:50Однакова вага і різний вигляд: ефектні перевтілення людей, який привели себе у форму
-
15:30Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)
-
11:43ТЕСТ: Доповни рядок з пісні, яку написав Володимир Івасюк
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня
-
08:20Погода в Україні 4 березня: весняне потепління
- 03 березня
-
21:194 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня