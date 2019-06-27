Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Справжня довіра: відео з кицькою стало хітом

  • 19
Рівень довіри кішки вразив мережу - фото 1
Рівень довіри кішки вразив мережу

У мережі не можуть втримати емоцій від милого ролика з кицькою, яка показує найвищий рівень довіри своїй власниці. Це треба заслужити!

На платформі Gifcat користувач з ніком vani поділився роликом з кицькою та кошенятами, який за короткий час опинився у топі. Лише за 7 годин відео побачили понад 264 тисячі разів, а все тому, що на записі кішка спокійно приносить своїх маленьких кошенят господарці, яка простягає руку та тримає на собі ще кількох пухнастиків. Користувачів зачарувала така довіра та відданість. Зацініть!

І ще: Британка стала зіркою Twitter через "радіоактивний" торт

Читайте також: 90-річна бабуся підкорила Instagram своїм виглядом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 69257
Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
  • 25 червня, 14:10
  • 145
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1565033
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет