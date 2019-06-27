Справжня довіра: відео з кицькою стало хітом

У мережі не можуть втримати емоцій від милого ролика з кицькою, яка показує найвищий рівень довіри своїй власниці. Це треба заслужити!

На платформі Gifcat користувач з ніком vani поділився роликом з кицькою та кошенятами, який за короткий час опинився у топі. Лише за 7 годин відео побачили понад 264 тисячі разів, а все тому, що на записі кішка спокійно приносить своїх маленьких кошенят господарці, яка простягає руку та тримає на собі ще кількох пухнастиків. Користувачів зачарувала така довіра та відданість. Зацініть!

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