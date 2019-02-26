Справжня цеглина: як виглядає Energizer Power Max P18K Pop

Порівняно нещодавно ми розповідали вам про смартфон Energizer Power Max P18K Pop компанії Avenir Telecom, який отримав приголомшливий акумулятор на 18 000 мАг. Гаджет привезли на виставку MWC 2019, і всі тепер змогли побачити, яким же він є насправді.

Як відзначає виробник, такий акумулятор забезпечує тиждень автономної роботи при типовому режимі використання. Також йдеться про те, що смартфон може до 48 годин безперервно "крутити" відео.

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Щоб зарядити такий гаджет використовується швидка зарядка, але навіть з нею на повний заряд йде аж (!) 8 годин! Але цікавим є не це, а саме корпус пристрою.

Якщо довжина та ширина смартфона Energizer Power Max P18K Pop десь такі ж, як в інших гаджетів на ринку, то товщина просто приголомшлива – 18 мм. Зараз навіть ноутбуки тонші, аніж оцей автономний пристрій.

Якщо говорити про інші технічні характеристики, то пристрій отримав 6,2-дюймовий дисплей з невеликими рамками, в якому немає ані вирізу, ані отворі. Подвійна камера для селфі розташована у висувному модулі.

За продуктивність відповідає процесор компанії MediaTek. Також смартфон отримав 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Працює гаджет на базі Android 9 Pie.

У продаж смартфон Energizer Power Max P18K Pop надійде влітку. Ціна пристрою наразі не озвучується.

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