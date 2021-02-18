Справжня Арктика: Азовське море скувала крига (казкові фото)

Азовське море скувало кригою через низьку температуру повітря і сильні штормові вітри. Це море рідко замерзає і в цьому році на поверхні утворилися неймовірні крижані скульптури.

Море почало вкриватися кригою ще в неділю, 14 лютого. Таке явище буває рідко, і за останні роки льоду не було навіть в окремих районах через теплу погоду. Зазвичай в зимовий час температура води в Азовському морі становить близько +3 градуси. Іноді буває часткове замерзання в північній частині цього моря, позаяк там вода містить мало солі. А ось в Південній частині Азовського моря лід практично не з'являється.

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Зараз в Бердянську сильні морози і синоптики прогнозують, що така погода збережеться до кінця цього тижня. Крім того, ситуацію ускладнює сильний штормовий вітер, який допоміг льоду виліпити неймовірні візерунки й скульптури.

Дивіться, як зараз виглядає зимова казка на азовському узбережжі:

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