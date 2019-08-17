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Справжній вогонь: Ріта Ора показала гарячі фото

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Ріта Ора зваблює фанатів - фото 1
Ріта Ора зваблює фанатів / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора знову розбурхала мережі звабливим фото у купальнику. Ця крихітка точно знає, що таке сексуальність.

28-річна англійська співачка Ріта Ора підкорює серця фанатів не лише новими хітами, а й своїм ефектним виглядом. До того ж, білявка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться промо до нових пісень і кліпів, кадрами зі зйомок та концертів, а також знімками своїх звичайних буднів. Тому не дивно, що за нею стежать більш як 15 мільйонів осіб.

І ще: Курйозна Кім Кардашян здивувала фанатів сексуальним фото

Нещодавно Ріта показала свіжі знімки з чорно-білої, але справді гарячої фотосесії, на якій позує у топі-купальнику, коротких шортах та на леопардових підборах. Таке вбрання лише підкреслило апетитні форми білявки, яка знає, як привернути до себе увагу. Зацініть:

Справжній вогонь: Ріта Ора показала гарячі фото - фото 348327

Справжній вогонь: Ріта Ора показала гарячі фото - фото 348328

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Джерело фото: instagram.com/ritaora

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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