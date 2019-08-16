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Оля Полякова в червоному латексі розбурхала Instagram

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Полякова розіграє 25 суконь від українського дизайнера Андре Тана - фото 1
Полякова розіграє 25 суконь від українського дизайнера Андре Тана / stb

Популярна українська співачка Оля Полякова знялася у відвертому вбранні, позуючи на столі. Знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Полякова напівлежить на невеликому червоному столі, спершись на зігнуті в ліктях руки.

ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий

Зірка закинула голову, відкрила нафарбовані червоною помадою губи і дивиться в камеру. Полякова одягнена в темно-бірюзове плаття на запах довжини максі. Наряд звисає до самої підлоги, прикриваючи стіл. Співачка поставила одну ногу на стіну, а другу спустила вниз. Полякова надягла червоні латексні панчохи і туфлі на високих підборах в тон.

На самому ж знімку написано, що зірка розіграє 25 суконь від українського дизайнера Андре Тана та піжами від бренду Home Wings. У коментарі співачка написала правила розіграшу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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