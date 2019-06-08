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Справжній вогонь: Алессандра Амброзіо зваблює фанатів (фото)

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Алессандра Амброзіо у купальнику - фото 1
Алессандра Амброзіо у купальнику / instagram.com/alessandraambrosio

Знаменита модель Алессандра Амброзіо не припиняє дивувати прихильників своїми ідеальними формами. Цього разу зірка похизувалась фігурою у купальнику, викликавши шквал коментарів.

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо минулого року попрощалась зі своїми ангельськими крилами у Victoria's Secret, однак зовсім не розслабилась. Жінка працює над власною лінійкою купальників, весело проводить час з дітьми та вражає струнким тілом. До того ж, Амброзіо веде свій профіль в соцмережі Instagram, де ділиться всім, що трапляється у її житті. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 9,9 млн осіб.

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Нещодавно Алессандра нагадала, що пляжний сезон вже розпочався і на пляжі варто виглядати, як справжній вогонь. Це підтверджують і нові знімки моделі у купальниках. Тут надто спекотно!

Справжній вогонь: Алессандра Амброзіо зваблює фанатів (фото) - фото 332894

Справжній вогонь: Алессандра Амброзіо зваблює фанатів (фото) - фото 332895

Справжній вогонь: Алессандра Амброзіо зваблює фанатів (фото) - фото 332896

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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