Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура

Фотограф-самоучка підкорює світ та ділиться найкрасивішими знімками зі своїх пригод, надихаючи відправлятись у мандри. Порція натхнення!

Знайомтесь, Джеймс Артур (James Arthur) – талановитий фотограф, який мешкає та працює в найбільшому місті Австралії Сіднеї. У вільний час він разом зі своєю дівчиною досліджує нові країни та знімає свої подорожі на камеру. Гори, моря, ліси у різну пору року і з різних ракурсів – ось що можна побачити на його профілі в соцмережі Instagram.

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"Пригоди та мистецтво ніколи не були далекими для Джеймса, як і фотографія, адже його батьком був пілотом та інструктором-мандрівником, а мама обожнювала натюрморт та пейзажі", – йдеться на офіційному сайті Артура. Як зізнається сам хлопець, він пишається своїм умінням показувати популярні і відомі місця з нового та оригінального боку.

Джерело всіх фото: instagram.com/ohwunde

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