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8 березня Серіал Школа

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура

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Захопливі мандри Джеймса Артура - фото 1
Захопливі мандри Джеймса Артура / instagram.com/ohwunde

Фотограф-самоучка підкорює світ та ділиться найкрасивішими знімками зі своїх пригод, надихаючи відправлятись у мандри. Порція натхнення!

Знайомтесь, Джеймс Артур (James Arthur) – талановитий фотограф, який мешкає та працює в найбільшому місті Австралії Сіднеї. У вільний час він разом зі своєю дівчиною досліджує нові країни та знімає свої подорожі на камеру. Гори, моря, ліси у різну пору року і з різних ракурсів – ось що можна побачити на його профілі в соцмережі Instagram.

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"Пригоди та мистецтво ніколи не були далекими для Джеймса, як і фотографія, адже його батьком був пілотом та інструктором-мандрівником, а мама обожнювала натюрморт та пейзажі", йдеться на офіційному сайті Артура. Як зізнається сам хлопець, він пишається своїм умінням показувати популярні і відомі місця з нового та оригінального боку.

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311990

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311989

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311988

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311987

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311986

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311985

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311984

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311983

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311982

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311981

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311980

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311979

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311978

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311977

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311976

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311975

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311974

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311973

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311972

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311971

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311970

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311969

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311968

Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура - фото 311967

Джерело всіх фото: instagram.com/ohwunde

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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