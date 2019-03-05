Потіш свою кохану: назване одне з найромантичніших міст у світі

Популярний американський туристичний сайт назвав найбільш недооцінене романтичне місто в світі. За їхньою версією, це балканське містечко Мостар у Боснії.

На сайті стверджують, що в місті є "все необхідне, щоб закохані провели незабутній вікенд".

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Однією з найпопулярніших визначних пам'яток міста є відновлений пішохідний арочний міст часів Османської імперії. Там також є багато мальовничих пейзажів, які допомагають зробити чудові романтичні фото.

У Мостарі гармонійно поєднана східна і європейська архітектура, є багато колоритних вуличок, затишних кав'ярень і ресторанів, старовинних будівель, а також там теплий клімат. Крім того, тут є багато затишних кафе.

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