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Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
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Аналітична компанія SellCell провела аналіз лояльності користувачів смартфонів. Як з'ясувалося, власники iPhone здебільшого не готові відмовитися від техніки Apple, натомість апарати на Android у багатьох викликають змішані почуття.
Лояльність постійних покупців вважається однією з ключових характеристик, на яку орієнтуються виробники й аналітичні компанії. Згідно з останніми дослідженнями SellCell, в операційної системи Android є низка проблем, що викликають у користувачів бажання перейти на конкуруючу платформу. А ось 91,9% опитаних власників iPhone мають намір знову купити "яблучний" смартфон.
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Дослідження провели серед 5000 власників смартфонів у США та може відрізнятися від ситуації на інших ринках.
Серед рецензентів:
- 21% заявив, що їх утримує екосистема Apple;
- 45% просто люблять iPhone і не хочуть нічого змінювати;
- 16% ніколи не зазнали проблем з "яблучними" смартфонами;
- 10% вважають перехід на іншу ОС досить клопітким;
- 8 % не готові до чогось нового.
Серед тих власників iPhone, хто все ж розглядає можливість переходу на смартфони інших брендів, у пріоритеті Samsung (46%) і Google (35%). В сторону LG готові подивитися 6,1% користувачів, а на апарати Motorola – 3,7%.
Що стосується інших брендів, то Samsung за показником лояльності все ще залишається лідером серед Android-смартфонів: 85,7% у 2019 році та 74% у 2020-му. Дещо гірша ситуація з Google Pixel – 65,2%, і зовсім погано у власників LG (37,4%) і Motorola (29%).
На думку експертів, такий стан може бути пов'язаним з проблемами конфіденційності Android, натомість керівництво Apple заявляє, що не співпрацює зі спецслужбами та не передає їм особисті дані користувачів. У результаті 52,9% користувачів, які планують відмовитися від Samsung, хочуть перейти на iPhone, і майже для третини вирішальним фактором став захист їх конфіденційності.
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