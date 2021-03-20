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Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження

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Чому власники iPhone не хочуть перейти на Android - фото 1
Чому власники iPhone не хочуть перейти на Android

Аналітична компанія SellCell провела аналіз лояльності користувачів смартфонів. Як з'ясувалося, власники iPhone здебільшого не готові відмовитися від техніки Apple, натомість апарати на Android у багатьох викликають змішані почуття.

Лояльність постійних покупців вважається однією з ключових характеристик, на яку орієнтуються виробники й аналітичні компанії. Згідно з останніми дослідженнями SellCell, в операційної системи Android є низка проблем, що викликають у користувачів бажання перейти на конкуруючу платформу. А ось 91,9% опитаних власників iPhone мають намір знову купити "яблучний" смартфон.

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Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження - фото 452355

Дослідження провели серед 5000 власників смартфонів у США та може відрізнятися від ситуації на інших ринках.

Серед рецензентів:

  • 21% заявив, що їх утримує екосистема Apple;
  • 45% просто люблять iPhone і не хочуть нічого змінювати;
  • 16% ніколи не зазнали проблем з "яблучними" смартфонами;
  • 10% вважають перехід на іншу ОС досить клопітким;
  • 8 % не готові до чогось нового.
Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження - фото 452356

Серед тих власників iPhone, хто все ж розглядає можливість переходу на смартфони інших брендів, у пріоритеті Samsung (46%) і Google (35%). В сторону LG готові подивитися 6,1% користувачів, а на апарати Motorola – 3,7%.

Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження - фото 452354

Що стосується інших брендів, то Samsung за показником лояльності все ще залишається лідером серед Android-смартфонів: 85,7% у 2019 році та 74% у 2020-му. Дещо гірша ситуація з Google Pixel – 65,2%, і зовсім погано у власників LG (37,4%) і Motorola (29%).

На думку експертів, такий стан може бути пов'язаним з проблемами конфіденційності Android, натомість керівництво Apple заявляє, що не співпрацює зі спецслужбами та не передає їм особисті дані користувачів. У результаті 52,9% користувачів, які планують відмовитися від Samsung, хочуть перейти на iPhone, і майже для третини вирішальним фактором став захист їх конфіденційності.

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