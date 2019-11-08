Справжній танк: Google Pixelbook успішно пройшов тест на міцність

Падіння ноутбука навіть з невеликої висоти часто означає критичну поломку пристрою або псування його корпусу. Щоб перевірити живучість різних моделей, видання LaptopMag провело дроп-тест 11 найпопулярніших хромбуків. Витримати всю серію випробувань зуміли не всі гаджети!

Спочатку ноутбуки із закритою кришкою послідовно скидали на килим і бетон з висоти близько 0,75 метра. Потім, імітуючи падіння з рюкзака, висоту збільшили до 1,4 метра. Нарешті, з тієї ж висоти почали скидати пристрої в розкритому вигляді.

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Єдиним гаджетом, який успішно пережив усі етапи, став Google Pixelbook. Під час серії випробувань він отримав тільки щербину в кутку корпусу і кілька подряпин під час останнього падіння. Співробітники LaptopMag назвали його "абсолютним танком" серед лептопів.

Друге місце умовного рейтингу посів Samsung Chromebook 3 – також отримав мінімальні пошкодження. Моделі Lenovo Chromebook 300e, Dell Chromebook 11 3180, ASUS C202SA і HP Chromebook 11 обійшлися тріщинами на корпусах, але зберегли функціональність.

Сліди пошкоджень після тестів хромбуків:

Acer Chromebook 11 N7 витримав удар об тверду поверхню із закритою кришкою, але після падіння у відкритому вигляді у нього зламалися петлі. Помітно постраждав і Samsung Chromebook Plus – він продовжив працювати, але сліди падіння залишилися навіть на дисплеї. У Acer Chromebook R13 екран повністю відокремився від кришки корпусу.

Також не занадто добре показав себе і Lenovo Chromebook C330 – його дисплей також відокремився від корпусу, а від нижнього кута відколовся великий фрагмент. Найгірше довелося Asus C434, екран якого сильно потріскався, а сам пристрій повністю перестав працювати.

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