Справжній Робін Гуд: чоловік у Туреччині допомагає бідним віддати борги

У суднобудівному районі Стамбула, Тузлі, невідомий чоловік допоміг віддати борги кільком малозабезпеченим сім'ям. Крім того, він підкинув конверти з грошима у деякі з будинків.

Як розповів власник одного з продуктових магазинів у цьому районі Кошкуна Йилмаза, незнайомець зайшов до нього в крамницю і попросив показати зошит боржників. Йилмаз назвав незнайомцю адреси чотирьох осіб з найбільшим боргом. Через деякий час чоловік повернувся і оплатив за них усі борги.

І ще: Скільки на Землі унікальних людей: відповідь учених

Я запитав, як його звуть, і він сказав мені: "Просто кличте мене Робін Гуд", – розповів господар магазину.

За його словами, невідомий також дав сім'ям боржників грошей.

Це не перший подібний випадок у Стамбулі. Так, наприклад, у березні невідомий підкинув кілька конвертів, в яких було по одній тисячі лір, під двері малозабезпечених сімей у різних кварталах Стамбула. Передбачається, що все це справа рук однієї й тієї ж людини.

Ще один торговець Тунджай Яшар розповів: "Я тут уже 30 років, і я вперше зіткнувся з таким вчинком. Мої клієнти були дуже щасливі і хотіли його бачити, але я не знаю, хто він. Він не назвав своє ім'я і сказав, що робить це "тільки для того, щоб заслужити Боже благословення".

Як зазначає The Guardian, після краху турецької ліри у 2018 році в країні зростає безробіття. При цьому ціни на продукти і комунальні послуги зростають через інфляцію.

Читайте також: Чому активісти проти Чорної п'ятниці у магазинах