Скільки на Землі унікальних людей: відповідь учених

Науковці підрахували, скільки у світі мешкає людей з унікальною зовнішністю. Руденькі, блакитноокі та кучері – кількість таких осіб дуже маленька!

Біологи розповіли, скільки ж на Землі мешкає людей з унікальними рисами зовнішності, серед яких незвичайний колір волосся, очей та тому подібного.

І ще: Американка з формами повторює образи зірок, і це варто побачити (фото)

Виявилось, що всього у світі тільки 1-2% населення мають руде волосся, і більшість з них мешкають на Британських островах. Річ у тому, що саме ген MC1R, який відповідає за вироблення феомеланіну, і є причиною руденького кольору.

Ще одними особливими людьми є кучеряві, адже лише 11% мешканців планети можуть похизуватись завитками. А все через нерівномірний поділ клітин в капілярах у волосинах.

Скільки у світі рудих

Ще менше людей із блакитними очима – 8%, адже таку "мутацію" викликав ген OCA2, через що у колір послабшав до блакитного та сірого. А от власників чарівної ямочки на підборідді всього 9%. І вона вважається спадковою особливістю, яка може ставати більш або менш вираженою із роками.

Найбільш унікальними можна вважати людей із різним кольором очей, адже гетерохромію мають лише 0,6% від усього населення.

Скільки кучерявих людей у світі

Читайте також: У США назвали ім'я жінки 2019 року