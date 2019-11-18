Чому активісти проти Чорної п'ятниці у магазинах

Незабаром у всьому світі відзначатимуть Чорну п'ятницю - всесвітній день знижок, який змушує людей вистоювати черги та зменшувати баланс картки. Однак активісти у Франції виступають проти цінопаду, і ось чому.

Не важко здогадатись, що Чорна п'ятниця створена не для того, щоб люди могли дешевше придбати необхідні речі, а для маркетингу. Активісти наполягають, що такий хід не тільки змушує худнути гаманці покупців, а й вдаряє по природі.

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Вже більша як 300 брендів одягу вирішили не долучатись до Чорної п'ятниці і підтримали рух Make Friday Green Again, який закликає не піддаватись на знижки, щоб врятувати клімат. Найсвідомішими виявили французькі компанії, а заснував проєкт один з власників екологічного швейного бренду Faguo Ніколас Рор. За його словами, ігнорування Дня знижок береже ще й гаманець.

Чим шкідлива чорна п'ятниця

"Я б хотів, щоб магазини пропонували доступні ціни круглий рік, а не один день", – додав Рор.

Активісти наголошують, що Чорна п'ятниця змушує багатьох людей купувати непотріб, що викликає перевиробництво, яке є однією із найбільших причин проблем з кліматом. Тому вони пропонують своєрідну альтернативу: переглянути свій гардероб, щоб відсортувати речі для переробки чи для спеціальних установ для тих, хто потребує одягу.

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