Перший болід Шумахера виставили на аукціон

Британський торговий дім Girardo & Co має намір продати з торгів Ferrari (412 Т2) Міхаеля Шумахера.

Пілот Формули-1 брав участь на цьому боліді в тестових заїздах у 1995 році відразу ж після переходу з Benetton в Ferrari.

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Аукціонери не озвучили оцінну вартість автомобіля, але фахівці припускають, що болід може бути придбаний за кілька мільйонів фунтів стерлінгів!

Спочатку Шумахер випробував болід на гоночній трасі Ferrari в італійському Фьорано. А потім в Португалії пілот встановив на авто рекорд: промчав по треку за 1 хвилину 20,2 секунди, поліпшивши на 0,7 секунди досягнення, встановлене Герхардом Бергером. Два роки тому цей Ferrari був відреставрований. Як зазначив глава Girardo & Co Макс Джірарді, це унікальний автомобіль, а його продаж "велика честь для аукціонного дому".

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