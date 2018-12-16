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Названа найдавніша професія у світі

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Найдавніша професія у світі - фото 1
Найдавніша професія у світі / iz

Вчений з Гарварду Марвін Сінгх опублікував статтю, в якій стверджується, що шаманізм є найдавнішою професією у світі.

Як стверджує фахівець, всі люди – від племен мисливців-збирачів в тропічних лісах до людей, що живуть в сучасному місті, – схильні думати про світ і інших людей. На його думку, саме цей факт дозволив шаманізму зайняти лідируючі позиції в наданні будь-яких послуг суспільству.

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У найзагальніших рисах Сінгх описує шамана як людину, яка входить в транс – дуже далекий поведінковий і психологічний стан – для надання послуг суспільству. Ці послуги можуть варіюватися: від лікування захворювань до вигнання злих духів, передбачення долі або навіть зміни погоди.

Шаманізм є найдавнішою професією у світі - фото 295424
Шаманізм є найдавнішою професією у світі

За словами фахівця, довіряючи шаману, суспільство виходить з переконання, що він перетворюється на щось більше, ніж звичайна людина, і здатний взаємодіяти з надприродними силами. Ця трансформація може бути постійною, як можливе придбання нових органів, або тимчасовою, наприклад, коли шамани годинами танцюють і входять у виснажені трансові стани.

Надалі Сінгх збирається досліджувати різноманітність здібностей, які, за твердженнями шаманів, у них є, і як ці передбачувані надприродні здібності перетворюються у владу у їхніх громадах. Він також працює над розумінням того, чому розвиваються інші універсальні культурні практики, включаючи музику і віру в чаклунство.

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Джерело: phys
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