Справжній хіт у TikTok: MÉLOVIN та iSKra випустили пісню "Обиратиму себе"

MELOVIN, один з найяскравіших представників української музичної сцени, презентував свій новий трек "Обиратиму себе" з учасницею вокального шоу "Неймовірні дуети" iSKra. Композиція швидко стала популярною на платформі TikTok.

Прем’єра пісні стала справжньою сповіддю сильних духом людей, що відчувають необхідність робити вибір на користь свого щастя.

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З моменту релізу треку "Обиратиму себе” вже з’явилося близько 40 тисяч відео в TikTok, де користувачі висловлюють свої емоції через музику. У цих роликах можна побачити сльози, біль, визволення та неймовірну силу, що проявляється після важливого рішення обрати себе.

Пісня "Обиратиму себе" розповідає про вибір на користь себе, самоповагу та внутрішню силу. Вона показує момент переосмислення життєвих труднощів і зрад, після яких людина вирішує захищати себе та більше не дозволяє іншим завдати болю.

Моя нова пісня стала справжнім бумом та підкорила серця мільйонів українців. Вона стала гімном і для жінок і для чоловіків, – поділився MÉLOVIN в ефірі шоу "Селекція" на Радіо Промінь.

За словами MÉLOVIN композицію придбали в авторки Марії Чумак задовго до зйомок проєкту. Це стало виключенням для виконавця, адже в основному пісні він пише сам.

Все зводиться до простої істини буття: біль – це факт, страждання – вибір. Обирайте себе, завершуйте все те, що робить вас нещасними вже сьогодні, – закликає MELOVIN, підкреслюючи важливість внутрішньої сили і самовизначення.

Трек "Обиратиму себе" не лише зачіпає глибокі емоції, але й закликає слухачів до активних змін у власному житті. Відтак, новий реліз MELOVIN набуває особливого значення в часи, коли важливо підтримувати себе та близьких.

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