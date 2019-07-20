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Справжній гіпноз: цей художник створює нереальні 3D-відео
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Гіпнотизуючі 3D-відео від художника з Косово підкорюють мережу. Він створює зациклені анімації за ASMR-ефектом. Дивіться, як це виглядає.
Арбен Влласаліу – художник і 3D-дизайнер з Косово. У своєму інстаграмі він ділиться зацикленими тривимірними анімаціями.
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"Я намагаюся створювати відео, які стимулюють мозок і дають відчуття деякого задоволення", – розповідає художник. Як відзначають інстаграм-користувачі в коментарях до постів Влласаліу, його роботи дійсно мають цікавий ефект.
Багато коментаторів кажуть, що ролики 3D-художника викликають звикання і можна кілька десятків хвилин дивитися один і той самий ролик.
Арбен Влласаліу виріс в родині художників, що, за його словами, дозволило йому рано віднайти в собі любов до творчості. Він закінчив Вищу школу мистецтв, де вивчав графічний дизайн. Після цього він почав працювати в компаніях над різними проєктами. Як зазначає художник, він створював прості логотипи, займався веб-дизайном і брав участь у виробництві відеоконтенту.
Зараз Арбен – фрілансер. Влласаліу розповідає, що працювати йому допомагають кава і комп'ютерні ігри, які він дуже любить. Художник часто співпрацює з розробниками відеоігор, створюючи моделі персонажів і предметів.
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