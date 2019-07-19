Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг

25-річний англієць Зак Мак Мак Леод Пінсент з Брайтона понад 11 років не носить сучасного одягу. І, варто сказати, виглядає він чудово!

Підлітком він захопився історією модного костюма і вирішив більше не надягати джинсів або футболок. Чоловік багато років носив звичайний одяг, але зрозумів, що він йому не подобається.

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Зак Мак Мак урочисто спалив останню пару джинсів і почав самостійно шити собі історичні костюми. Відтоді куди б він не йшов, одягається у власноруч зшитий і підібраний образ. Впевненість у своїх переконаннях дозволила Заку перетворити хобі на повноцінну роботу. Він створює на замовлення модні костюми періоду з 1660 років до 1920 для чоловіків і жінок. Переважно це георгіанська епоха.

Чоловік зізнається, що багатьом незрозумілий його вибір. Але так люди навіть більше надихаються шукати себе, не сприймаючи думку інших.

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