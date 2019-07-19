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Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг

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Зак створює на замовлення модні костюми - фото 1
Зак створює на замовлення модні костюми / qq.com

25-річний англієць Зак Мак Мак Леод Пінсент з Брайтона понад 11 років не носить сучасного одягу. І, варто сказати, виглядає він чудово!

Підлітком він захопився історією модного костюма і вирішив більше не надягати джинсів або футболок. Чоловік багато років носив звичайний одяг, але зрозумів, що він йому не подобається.

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Зак Мак Мак урочисто спалив останню пару джинсів і почав самостійно шити собі історичні костюми. Відтоді куди б він не йшов, одягається у власноруч зшитий і підібраний образ. Впевненість у своїх переконаннях дозволила Заку перетворити хобі на повноцінну роботу. Він створює на замовлення модні костюми періоду з 1660 років до 1920 для чоловіків і жінок. Переважно це георгіанська епоха.

Чоловік зізнається, що багатьом незрозумілий його вибір. Але так люди навіть більше надихаються шукати себе, не сприймаючи думку інших.

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342091

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342093

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342094

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342095

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342096

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342097

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342098

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342099

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342100

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342101

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342102

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342103

Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг - фото 342104

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Джерело: qq.com
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