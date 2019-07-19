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Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі

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Навколо будинку тиха і чарівна природа - фото 1
Навколо будинку тиха і чарівна природа / ArchDaily

Архітектори зі студії KWK PROMES спроєктували цей сучасний стильний будинок для сім'ї з трьох людей. Чому дім такий унікальний?

Житловий будинок Aatrial з'явився кілька років тому неподалік від міста Ополе на півдні Польщі. Будівля отримала кубічну форму, схожу на більшість будинків у окрузі, які були зведені ще в 70-і роки минулого століття.

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Будинок зроблений на ділянці площею 1 гектар біля лісу. Площа ж самого будинку становить 660 квадратних метрів. Основна відмінна риса споруди це незвична під'їзна дорога до нього. Дорога організована не по центру через сад, а збоку будови. Крім того дорога опускається нижче рівня землі і проходить під будівлею у внутрішній дворик.

Навряд чи можна було б уявити цей будинок без величезних вікон і безлічі терас. Адже навколо нього така чудова і тиха природа, що було б прикро не мати можливості постійно нею милуватися.

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Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі - фото 342140

Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі - фото 342141

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Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі - фото 342143

Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі - фото 342144

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Джерело: archdaily
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