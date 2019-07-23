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Справжній джин: Вілл Сміт знявся у кампейні Moncler
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Американський актор і дворазовий номінант на премію "Оскар" Вілл Сміт спробував себе у ролі моделі, знявшись в рекламній кампанії Moncler Genius.
Автором кампейну під назвою Genius is Born Crazy ("Геній народжений божевільним") виступив британський фешн-фотограф Тім Вокер, який також знімав рекламну кампанію Kate Spade New York весна/літо-2019.
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На знімках Вілл левітує у позі лотоса в червоному пуховику, білій футболці та сріблястих штанах. Це перша з трьох рекламних кампаній лінії Genius, які досліджують кордон між геніальністю і божевіллям.
Я вірю в силу божевілля і завжди даю шанс божевільній мрії, – розповідає керівник бренду Moncler Ремо Руффіні. – Для мене велика честь, що Вілл Сміт у своєму першому фешн-кампейні прийняв нашу "божевільну" ідею прославляти генія, прихованого в кожному з нас.
Проект Moncler Genius був запущений у 2018 році, щоб продемонструвати спадщину бренду через бачення інших модельєрів. У рамках проекту 8 дизайнерів створили капсульні колекції для Moncler: П'єрпаоло Піччолі, Симон Роша, Хіросі Фудзівара, Крейг Грін, Меттью Вільямс та інші.
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