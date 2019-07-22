Морська богиня: відома модель показала звабливі фото

Популярна модель Ельза Хоск потішила спокусливими фото на побережжі, нагадавши фанатам сучасну Афродіту. Тут спекотно!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск заворожує своєю вродою не лише з модних подіумів та реклами, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за білявкою з блакитними очима стежать понад 5 мільйонів користувачів, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Зважаючи на пору року, не дивно, що в Ельзи побільшало зйомок та й просто світлин на пляжі. А недавні фото красуні в купальнику викликали справжній шквал компліментів, адже фанати навіть порівняли її з Афродітою, яка вийшла з морської піни.

Джерело всіх фото: instagram.com/hoskelsa

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