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Справжній двобій: дивіться гонку Lamborghini Aventador SVJ проти Huracan Performante
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YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між топ-версіями Lamborghini – купе Aventador SVJ 63 і родстером Huracan Performante Spyder. Дводверки воювали у заїздах з місця і з ходу, а завершальним тестом стала оцінка ефективності гальмування.
В активі Lamborghini Aventador SVJ атмосферний 6,5-літровий V12, форсований до 770 кінських сил і 720 Нм крутного моменту. Споряджена маса купе знижена до 1525 кілограмів. У флагмана Lamborghini збережений повний привід і роботизована 7-швидкісна коробка передач з одним зчепленням. Ціна – від 360 тисяч фунтів стерлінгів.
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Lamborghini Huracan Performante Spyder – "трекові" версія моделі з м'яким верхом. Безнаддувний V10 об'ємом 5,2 літра видає 640 кінських сил і 600 Нм, привід повний. У Huracan сучасніша 7-ступенева роботизована трансмісія з двома зчепленнями, але перевага у вазі – усього 18 кілограмів. До того ж Huracan майже на 100 тисяч фунтів стерлінгів дешевший і коштує в Великобританії від 262 тисяч фунтів.
У гонці з місця на чверть милі італійські суперкари розділило 0,2 секунди. Результати інших заїздів також виявилися дуже близькі та корелюються з торішньої дуеллю carwow – тоді купе Lamborghini Huracan Performante порівняли з лімітованою версією Aventador SV.
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