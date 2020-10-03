Справжній двобій: дивіться гонку Lamborghini Aventador SVJ проти Huracan Performante

YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між топ-версіями Lamborghini – купе Aventador SVJ 63 і родстером Huracan Performante Spyder. Дводверки воювали у заїздах з місця і з ходу, а завершальним тестом стала оцінка ефективності гальмування.

В активі Lamborghini Aventador SVJ атмосферний 6,5-літровий V12, форсований до 770 кінських сил і 720 Нм крутного моменту. Споряджена маса купе знижена до 1525 кілограмів. У флагмана Lamborghini збережений повний привід і роботизована 7-швидкісна коробка передач з одним зчепленням. Ціна – від 360 тисяч фунтів стерлінгів.

Це цікаво: Lamborghini вивела на тести найекстремальнішу версію Aventador

Lamborghini Huracan Performante Spyder – "трекові" версія моделі з м'яким верхом. Безнаддувний V10 об'ємом 5,2 літра видає 640 кінських сил і 600 Нм, привід повний. У Huracan сучасніша 7-ступенева роботизована трансмісія з двома зчепленнями, але перевага у вазі – усього 18 кілограмів. До того ж Huracan майже на 100 тисяч фунтів стерлінгів дешевший і коштує в Великобританії від 262 тисяч фунтів.

У гонці з місця на чверть милі італійські суперкари розділило 0,2 секунди. Результати інших заїздів також виявилися дуже близькі та корелюються з торішньої дуеллю carwow – тоді купе Lamborghini Huracan Performante порівняли з лімітованою версією Aventador SV.

Читайте також: Фахівці протестували системи допомоги водієві в автомобілях: Tesla не перша