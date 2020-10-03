Фахівці протестували системи допомоги водієві в автомобілях: Tesla не перша

Незалежна організація Euro NCAP опублікувала результати випробувань систем допомоги водієві на 10 автомобілях. Оцінювалася робота системи Highway Assist, яка підтримує відстань до машини, яка їде попереду (адаптивний круїз-контроль) й утримує транспортний засіб у межах смуги. Tesla – не лідер!

Виявилося, що автопілот на Tesla справляється з цим завданням гірше, ніж електронні асистенти Mercedes-Benz, BMW і Audi.

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У тестах взяли участь Tesla Model 3, Audi Q8, BMW 3-Series, Mercedes-Benz GLE, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga і Renault Clio.

Роботу електроніки оцінювали за двома критеріями: баланс між втручанням комп'ютера та залученням водія у процес, а також забезпечення безпеки в критичних ситуаціях. За результатами випробувань автомобілів виставляли одну з чотирьох оцінок: Entry (початкова), Moderate (помірна), Good (хороша) і Very Good (дуже хороша).

Результати тестування Euro NCAP систем допомоги водієві:

Вищу оцінку отримали Mercedes-Benz GLE, BMW 3 серії і Audi Q8. Фахівці з безпеки відзначили, що у перелічених моделей система не дозволяє водієві відволіктися, але при цьому виконує свою функцію асистента. Разом з тим вона реагує в екстрених ситуаціях, коли людина може втратити контроль над машиною.

Єдина модель, якій поставили оцінку "добре", виявилася Ford Kuga. Попри те, що цей автомобіль масового сегменту, система гідно впоралася з випробуваннями.

Оцінку Moderate отримали Volkswagen Passat, Nissan Juke і Volvo V60, і, несподівано, Tesla Model 3, яка оснащена найбільш прогресивним автопілотом серед учасників тестів. Електроніку електромобіля назвали "авторитарною": система не взаємодіє з водієм, а повністю бере керування на себе. У результаті водій може відвернутися і навіть заснути.



Tesla Model 3 отримала "помірну" оцінку

Найгірше з випробуванням впоралися Renault Clio і Peugeot 2008, результати роботи електроніки яких назвали "скромними". При цьому фахівці підкреслили, що за кермом цих автомобілів водій напевно не буде відволікатися від дороги, повністю покладаючись на асистентів.

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