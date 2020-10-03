Lamborghini вивела на тести найекстремальнішу версію Aventador

Автоспортивний підрозділ Lamborghini Squadra Corse виклав у Instagram фотографію з автодрому Монци, де зараз проходять тести незвичайного автомобіля.

Характерне розташування вихлопних труб і зігнуте антикрило видають в ньому Aventador SVJ, але відсутність даху і лобового скла каже, що це не просто родстер, а спідстер.

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В історії Aventador вже був спідстер: в 2012 році Lamborghini привезла на Женевський автосалон побудований в єдиному екземплярі Aventador J, на який відразу ж знайшовся покупець. Можливо, зараз компанія будує ще один штучний суперкар: і присутність Squadra Corse в цьому випадку дуже доречна. Підрозділ зазвичай спеціалізується на машинах для клієнтських гоночних програм.

Хай там як, спідстер Lamborghini вже сам по собі представляє інтерес, та й конкурентів у нього не так багато: це близнюки Ferrari Monza SP1 і SP2, McLaren Elva і Aston Martin V12 Speedster, що наслідують вигляд палубних винищувачів.

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