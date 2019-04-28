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Apple Watch провів на дні моря півроку, і йому нічого не сталося

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Apple Watch був утрачений під час катання на серфі - фото 1
Apple Watch був утрачений під час катання на серфі

Роберт Бейнтер впустив свій смарт-годинник Apple Watch у море, займаючись серфінгом у Хантінгтон-Біч (штат Каліфорнія) наприкінці минулого року, і нещодавно отримав його назад у робочому стані.

"Ця річ була моїм талісманом. Я досить часто використовував його, щоб дізнаватися про припливи та стежити за тим, з якою швидкістю я ковзаю по хвилях" – повідомив Бейнтер виданню.

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Втім, одного дня накотилася величезна хвиля, яка й зірвала з його руки гаджет.

Бейнтер впустив годинник у море, але втративши свій "талісман", він увімкнув пошук пристрою в службі "Знайти iPhone". На екрані Apple Watch з'явилося повідомлення про те, що годинник загублений, а також відсвічувався номер телефону власника. Але тільки через шість місяців, коли власник уже втратив будь-яку надію, Бейнтеру подзвонили з незнайомого номера. Незнайомець повідомив, що знайшов робочий Apple Watch Бейнтера у трьох милях на північ від місця, де годинник був втрачений.

Apple Watch працював після шести місяців на дні моря - фото 324595
Apple Watch працював після шести місяців на дні моря

"Цей хлопець сказав мені: "Гей, якщо тебе звуть Роб Байтнер, і ти недавно втрачав Apple Watch, подзвони мені. Якщо зможеш його описати правильно, я його віддам". Він просто шукав мушлі, а знайшов мій годинник. Це просто якийсь сон наяву, я не міг повірити в те, що відбувається! Найдивовижніше, що годинник все ще працює, хоча морська сіль зробила екран трохи каламутним. Все працювало нормально, вони не відстали ані на секунду, вся інформація збереглася, всі програми були на місці", – коментує щасливий власник.

Попри те, що Apple змогла домогтися високого рівня водостійкості годинників, компанія як і раніше не поспішає називати їх водонепроникними. Повідомляється лише, що вони можуть працювати на глибині до 50 метрів і позиціонуються як пристрій, який можна використовувати при заняттях плаванням, серфінгом й іншими видами водного спорту.

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Джерело: 9to5mac
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