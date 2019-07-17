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Справжній ангел: модель показала ідеальну фігуру у прозорій сукні

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Стелла Максвел у крихітній сукні - фото 1
Стелла Максвел у крихітній сукні / @rowanpapier

Розкішна модель Victoria's Secret Стелла Максвел зачарувала фанатів свіжими фото з відпочинку, на яких позує у коротенькій прозорій сукні. Стрункі ноги красуні важко не помітити.

29-річна британська модель родом з Бельгії Стелла Максвел тішить своєю появою не лише у рекламах та на подіумах, а на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за ефектною білявкою з блакитними очима стежать понад 4,8 млн осіб, адже вона полюбляє ділитись найкращими кадрами зі зйомок, мандрів та звичайних буднів.

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Як і в кожної моделі, у Стелли також з'явились спокусливі фото біля моря. Щоправда, красуня позувала не у бікіні, а у легкій короткій чорній сукні, яка ледь прикривала її тендітну фігуру. Тут спекотно!

Справжній ангел: модель показала ідеальну фігуру у прозорій сукні - фото 341546

Справжній ангел: модель показала ідеальну фігуру у прозорій сукні - фото 341547

Справжній ангел: модель показала ідеальну фігуру у прозорій сукні - фото 341548

Джерело фото: instagram.com/stellamaxwell

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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