Справжній ангел: модель показала ідеальну фігуру у прозорій сукні

Розкішна модель Victoria's Secret Стелла Максвел зачарувала фанатів свіжими фото з відпочинку, на яких позує у коротенькій прозорій сукні. Стрункі ноги красуні важко не помітити.

29-річна британська модель родом з Бельгії Стелла Максвел тішить своєю появою не лише у рекламах та на подіумах, а на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за ефектною білявкою з блакитними очима стежать понад 4,8 млн осіб, адже вона полюбляє ділитись найкращими кадрами зі зйомок, мандрів та звичайних буднів.

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Як і в кожної моделі, у Стелли також з'явились спокусливі фото біля моря. Щоправда, красуня позувала не у бікіні, а у легкій короткій чорній сукні, яка ледь прикривала її тендітну фігуру. Тут спекотно!

Джерело фото: instagram.com/stellamaxwell

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