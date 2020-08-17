Справжній ангел: Ельза Хоск показала ідеальну фігуру

Відома модель Ельза Хоск не припиняє тішити фанатів ефектними фото в купальниках. І це не дивно, адже красуня завжди готова до пляжного сезону!

31-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка здатна підкорювати серця. До того ж, красуня активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 6 мільйонів підписників

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Нещодавно дівчина показала архівні фото на білосніжному ліжку з балдахінами, позуючи у крихітному леопардовому бікіні. Як зазначила Ельза, зараз вона сумує за Ямайкою і тим настроєм. А от фанати вирішили підбадьорити Хоск і засипали її компліментами щодо ідеальної фігури.

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