Співачка Ріта Ора розбурхала гарячими фото в купальнику (18+)

Поп-зірка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через відсутність комплексів та яскраві фото в бікіні. Ця білявка обожнює літо!

29-річна англійська поп-співачка Ріта Ора активно працює не тільки над власною кар'єрою, а й веде профіль у соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 16 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться кадрами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи та прості будні.

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Зараз в Ріти невелика відпустка. тож вона сповна насолоджується літом і не впускає шанс похизуватись розкішними формами у купальнику. Це підтверджують і свіжі фото Ори, на яких красуня розважається на грецькому острові Керкіра (італійською Корфу).

"Така щаслива і вдячна, що змогла провести стільки часу з друзями та родиною", – відзначила зірка. А фанати не могли оминути увагою ефектну фігуру Ріти.

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