Кожен охочий може стати власником суперкара Джеймса Бонда

На аукціоні Sotheby's в Абу-Дабі виставлять суперкар Jaguar C-X75 з фільму про Джеймса Бонда "Спектр". Це – один з чотирьох екземплярів купе, побудованих спеціально для зйомок сцени погоні фірмою Williams Advanced Engineering. Ціна лота поки не повідомляється.

Концепт Jaguar C-X75 дебютував у 2010 році на Паризькому автосалоні. Двохдверку оснастили чотирма електромоторами і тяговою батареєю, яку підживлювали дві газові мікротурбіни. Гібридна установка в сумі видавала 779 кінських сил і могла б розігнати суперкар до першої "сотні" за 3,4 секунди. Заявлена ​​максимальна швидкість – 330 кілометрів на годину.

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Отримавши позитивний відгук від клієнтів, Jaguar вирішив побудувати 250 примірників C-X75 ціною близько 700 тисяч фунтів стерлінгів. Передбачалося, що машину допоможуть довести до серії відділення Jaguar SVO і Williams Advanced Engineering. Ходові прототипи суперкара позбулися мікротурбін, місце яких зайняв 500-сильний турбомотор об'ємом 1,6 літра – цей двигун повинен був з'явитися на товарному купе, але у 2012 році розробки припинили, побудувавши всього п'ять екземплярів.

У 2014 році продюсери "Спектра" замовили у Williams Advanced Engineering будівництво шести суперкарів: двох "стандартних" і чотирьох для сцен погоні. В основу стант-карів лягла просторова рама зі сталевих труб з компонентами шасі від машин WRC. Для руху автівки вибрали V8 від F-Type поєднаний з шестиступеневою коробкою Ricardo, встановленою за схемою transaxle. Крім того, C-X75 отримали задній диференціал підвищеного тертя, один підкермовий перемикач трансмісії, гідравлічне ручне гальмо для дріфту.

Виставлений на продаж екземпляр – перший з чотирьох трюкових суперкарів. Його використовували для зйомок крупних планів з акторами, натомість сам водій сидів у спеціальному "коконі" на даху. Після закінчення роботи над фільмом C-X75 повернули Williams, де йому повністю перебрали двигун.

У 2015 році цей же суперкар разом з гонщиком Феліпе Маса з'явився на Гран-прі Мексики. У травні 2016 Jaguar продав автомобіль нинішньому власнику.

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