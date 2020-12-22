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Справжні відчайдухи: двоє канадців зіграли у шахмати в ополонці (відео)

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Шахова партія у крижаному озері тривала 5 хвилин - фото 1
Шахова партія у крижаному озері тривала 5 хвилин

Канадці Рон Батуігас і Нік Макнот зіграли партію в шахи, плаваючи у крижаному озері. І це при температурі мінус 20 градусів за Цельсієм. Гравці роздяглися до плавок і залишилися тільки у вовняних шапках.

У ролі підставки для шахової дошки канадці використовували крижину – вона виявилася досить товстою, щоб витримати вагу дошки та фігур. Поєдинок тривав 5 хвилин.

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Судячи з коментарів в інстаграмі, переміг Макнот. Канадці почуваються прекрасно та планують коли-небудь повторити свою божевільну витівку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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