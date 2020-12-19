Чому іноді краще не допомагати: дивіться епічне відео, як пікап Ford відбуксував Jeep

У мережу виклали епічний ролик, який зробить ваш день. На ньому величезний пікап Ford намагається відбуксувати Jeep. Дивіться, що з того вийшло на Радіо МАКСИМУМ.

У якийсь момент водії обох автомобілів щось зробили не правильно. В результаті чого позашляховик Jeep Liberty позбувся кількох елементів підвіски.

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З чого усе починалося? Під час невдалого паркування водій Jeep Liberty наїхав на сміттєвий бак, у результаті чого застряг. Не зумівши самостійно вибратися з пастки, власник позашляховика попросив допомоги у водія пікапа Ford Super Duty, який проїжджав повз. Однак краще б він цього не робив.

Перші спроби зрушити з місця застряглий Jeep не увінчалися успіхом. Колеса величезного пікапа буксували на місці, без будь-якого руху. Тоді водій величезного Ford пішов на крайні заходи. Чоловік вирішив спробувати витягнути автомобіль з розгону. Під'їхавши на кілька метрів до позашляховика, власник пікапа різко натиснув на газ, сподіваючись, що потужності ривка вистачить для буксирування.

Однак прикладених зусиль виявилося занадто багато. Пікап буквально вирвав частину підвіски позашляховика разом з колесом. Крім того, задня частина Liberty звалилася на асфальт, серйозно пошкодивши бампер. При цьому Jeep так і не зрушив з місця. Виявилося, що буксирувальний трос обмотали навколо заднього правого колеса позашляховика. Тепер на власника позашляховика чекає дорогий ремонт.

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