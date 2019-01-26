Справжні рятівники: дивіться трейлер документального фільму про суперсобак

Фільм про суперсобак покажуть навесні 2019 року / usatoday

У мережу виклали перший трейлер документального фільму "Собаки з суперздібностями" (Superpower Dogs).

Стрічка розповідає про життя хоробрих собак, які рятують людські життя.

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Сюжет розгортається навколо шести чотириногих рятувальників. У кожного з них своя спеціалізація: хтось охороняє зникаючі види в Африці, хтось працює в береговій охороні, а хтось проводить рятувальні операції під час сходження лавин.

В оригіналі розповідь веде актор Кріс Еванс, відомий за роллю Капітана Америки.

Дивіться трейлер фільму Собаки з суперздібностями:

Прем'єра проекту запланована на 15 березня 2019 року.

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