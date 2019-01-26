Сів на свічки: кіт-бешкетник розвеселив мережу

Надто грайливий кіт зруйнував бажання власниці відпочити у ванній, і в мережі не можуть втримати сміх від фото пухнастика.

На платформі Reddit користувач з ніком juiiar поділилась фото зі своїм домашнім улюбленцем, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 8 годин допис побачили понад 55 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарів.

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А все тому, що на знімку можна побачити пухнастого і не надто щасливого кота, поряд з яким листок з написом: "Зруйнував мамину ванну, сів на свічку, підпалив зад на вогні".

"Заведи кота, казали вони...", – відзначила сама автор, і з нею почали ділитись власними епічними історіями, де коти бешкетували.

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