Справжні леді: Кетрін Зета-Джонс знялась у стильній фотосесії зі своєю донькою

Розкішна актриса Кетрін Зета-Джонс стала героїнею вересневого номера іспанського Vanity Fair разом зі своєю донькою – 16-річною Керіс Дуглас.

Над зйомкою працював іспанський фотограф Гонсало Мачадо. На обкладинці журналу Кетрін і Керіс з'явилися у парних костюмах Fendi.

І ще: Якщо досвіду немає, немає нічого: Антоніо Бандерас дав відверте інтерв'ю Пенелопі Крус

В інтерв'ю для видання Кетрін розповіла про зустріч з Майклом Дугласом, про жарти про їх різницю у віці і історії, які любить розповідати її тесть, Кірк Дуглас. А Керіс повідомила, що хоче йти по стопах батька.

Читайте також: Руда бестія: модель показала сексуальне фото без одягу (18+)