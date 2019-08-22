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Справжні леді: Кетрін Зета-Джонс знялась у стильній фотосесії зі своєю донькою

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Зета-Джонс знялась зі своєю донькою - фото 1
Зета-Джонс знялась зі своєю донькою / gettyimages

Розкішна актриса Кетрін Зета-Джонс стала героїнею вересневого номера іспанського Vanity Fair разом зі своєю донькою – 16-річною Керіс Дуглас.

Над зйомкою працював іспанський фотограф Гонсало Мачадо. На обкладинці журналу Кетрін і Керіс з'явилися у парних костюмах Fendi.

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В інтерв'ю для видання Кетрін розповіла про зустріч з Майклом Дугласом, про жарти про їх різницю у віці і історії, які любить розповідати її тесть, Кірк Дуглас. А Керіс повідомила, що хоче йти по стопах батька.

Справжні леді: Кетрін Зета-Джонс знялась у стильній фотосесії зі своєю донькою - фото 349572
Справжні леді: Кетрін Зета-Джонс знялась у стильній фотосесії зі своєю донькою - фото 349570
Справжні леді: Кетрін Зета-Джонс знялась у стильній фотосесії зі своєю донькою - фото 349571

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Джерело: InStyle
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