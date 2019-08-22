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Руда бестія: модель показала сексуальне фото без одягу (18+)

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Гола Алексина Грем - фото 1
Гола Алексина Грем / instagram.com/alexinagraham

Популярна модель Алексина Грем продовжує зваблювати мережу пікантними фото. Цього разу дівчина повністю роздяглась, прикрившись лише рушником.

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram. За дівчиною без комплексів та з ефектною зовнішністю стежать більш як 650 тисяч користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Недавно Алексина вирішила трохи активізувати своїх прихильників та показала сексуальний чорно-білий знімок, на якому позує абсолютно голою. Єдине, що прикриває спокусливі форми Грем, - рушник.

Руда бестія: модель показала сексуальне фото без одягу (18+) - фото 349473

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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