Руда бестія: модель показала сексуальне фото без одягу (18+)

Популярна модель Алексина Грем продовжує зваблювати мережу пікантними фото. Цього разу дівчина повністю роздяглась, прикрившись лише рушником.

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram. За дівчиною без комплексів та з ефектною зовнішністю стежать більш як 650 тисяч користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

І ще: Ангел Victoria's Secret показала гарячу фігуру в Іспанії: фото

Недавно Алексина вирішила трохи активізувати своїх прихильників та показала сексуальний чорно-білий знімок, на якому позує абсолютно голою. Єдине, що прикриває спокусливі форми Грем, - рушник.

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

Читайте також: Реальні фото Белли Хадід у купальнику розбурхали мережу