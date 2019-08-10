Справжні апостоли: митець перетворює відомих персонажів кіно на святих

Дивовижне поєднання кіно та класичних картин в роботах таємничого дизайнера сколихнуло мережу. Зараз на його сторінку підписані понад 70 тисяч осіб. Дивіться, що так приваблює підписників цього митця.

Дизайнер, відомий в інтернеті під псевдонімом Gedo, поєднує у колажах відомих акторів у популярних кінообразах й біблійну тематику.

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Так, наприклад, в його профілі у соціальній мережі Instagram, де він публікує всі свої роботи, можна побачити персонажів з "Леон", "Хрещений батько", "Механічний апельсин", "Матриця", "Бійцівський клуб" в образах святих.

Також митець поєднує картини знаменитих художників XX століття і популярні твори сучасного кінематографа. Можна побачити персонажів стрічки "Острів проклятих" на картині Густава Клімта "Поцілунок" або героїв "Кримінального чтива" на фресці Мікеланджело "Створення Адама".

Іноді хлопець поєднує на своїх роботах персонажів відразу декількох фільмів. Іноді Gedo просто "оживляє" художників і переносить їх у сучасну реальність.

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