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Цей художник відтворює відомі картини за допомогою продуктів і ось, що в нього виходить

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Цей художник відтворює відомі картини за допомогою продуктів і ось, що в нього виходить - фото 1

Відомі картини отримують геніальні копії з їжі та канцтоварів завдяки американському художнику. У мережі інстаграм він ділиться з підписниками фото їстівних репродукцій картин Ван Гога, Матісса і Гойї та інших відомих митців. Подивіться і ви!

Американець Адам Хіллман створює колажі з підручних матеріалів і їстівні версії знаменитих полотен.

Адам Хіллман виріс у творчій родині: його батьки та молодший брат займаються музикою. Художник закінчив Громадський коледж округу Мерсер в штаті Нью-Джерсі, де навчався на історика мистецтв.

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Хіллман, який називає себе "організатором предметів", у своєму інстаграмі відтворив навіть "Поцілунок" Густава Клімта з цукерок, картину "Сатурн, який пожирає свого сина" Франсіско Гойї – з бобів і рису, "Мону Лізу" Леонардо Да Вінчі – з шоколаду та інші класичні полотна. "Зоряну ніч" Вінсента Ван Гога художник "збирав" кілька разів – в тому числі з пластівців, цукерок і канцелярських скріпок.

Я черпаю багато натхнення з мінімалізму та історичних рухів в мистецтві. Мені подобається ідея, що всього одна лінія все змінює, – розповів Хіллман.

І ще: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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