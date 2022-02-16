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Справді жахливий день на роботі: епічні фото

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Провали на роботі, які неможливо виправити - фото 1
Провали на роботі, які неможливо виправити

У кожного хоч раз траплявся саме той найгірший день, коли все від дрібниць і до важливих справ йшло коту під хвіст. Але в авторів цих кадрів день не вдався взагалі, тож залишається лише співчувати та розуміти, що у вас не все так погано.

Загублені у канаві ключі, поламаний двигун у важливий момент, сіль замість цукру у каві - приклади того, як день можна зіпсувати всього одним моментом. Якщо ж вам здається, що гірше вже бути не може, то автори цих знімків можуть з вами посперечатись, пише Радіо MAXIMUM.

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Ці люди опинились у таких ситуаціях, від яких хочеться плакати та істерично сміятись. Тому якщо ваш робочий день йде не за планом, просто погляньте на героїв цієї добірки.

"Колись я працював у садочку для собак та взяв свого собаку туди теж. Якось я завершував роботу і був таким голодним, що пішов без свого улюбленця. Тож мій менеджер надіслав мені це фото приблизно через 10 хвилин зі словами "Ти щось забув". Вираз мордочки ідеальний"

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"Почав працювати вранці, одягнув навушники та відчув щось пухнасте, поглянув, а там кажан"

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soulhacler

"Коли працюєш з дому та обираєш відео замість аудіо"

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bonitasaph

"Один раз, коли тонер вибухнув під час його вимкнення. І ви можете побачити, де саме я був в цей момент"

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"Він продовжував клювати у вікно та "кричати" на мене, поки я намагався працювати"

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reddit.com

"Мій друг працює статистом у фільмах та робить стокові фото. Щойно побачив його на зображенні сексуального злочинця на автобусі у Флориді"

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"Справді довелось поставити цей знак у вбиральні на роботі"

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"Тож минулого тижня я почав працювати бджолярем"

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reddit.com

"Відра з фарбою впали з піднятого навантажувача"

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"Мій друг зробив сьогодні несподівану зачіску на роботі. І це було безкоштовно"
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"Я працюю в кінотеатрі, і це регулярне явище"
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"Зі мною працюють садисти"

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"Після багатьох років роботи у роздрібній торгівлі це найгірший сценарій"

Справді жахливий день на роботі: епічні фото - фото 496972

"Моя сестра вирішила приготувати попкорн на роботі. Вдалось не дуже"

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"Вікна, де я працюю, немов вибухають щомісяця"

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Morg1603

"Справді поганий день"

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TheMagnificentBoner

"Мій друг працює тут прибиральником"

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"Я працюю у невеличкій кав'ярні. Мій бос випадково насипав зелені боби у порцію смажених. Ось так ми розділяємо 10 тисяч бобів вручну"

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CensoryDeprivation

"Блискавка на штанах зламалась на роботі прямо перед кількома важливим зустрічами"

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illigal

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