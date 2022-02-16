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Справді жахливий день на роботі: епічні фото
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У кожного хоч раз траплявся саме той найгірший день, коли все від дрібниць і до важливих справ йшло коту під хвіст. Але в авторів цих кадрів день не вдався взагалі, тож залишається лише співчувати та розуміти, що у вас не все так погано.
Загублені у канаві ключі, поламаний двигун у важливий момент, сіль замість цукру у каві - приклади того, як день можна зіпсувати всього одним моментом. Якщо ж вам здається, що гірше вже бути не може, то автори цих знімків можуть з вами посперечатись, пише Радіо MAXIMUM.
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Ці люди опинились у таких ситуаціях, від яких хочеться плакати та істерично сміятись. Тому якщо ваш робочий день йде не за планом, просто погляньте на героїв цієї добірки.
"Колись я працював у садочку для собак та взяв свого собаку туди теж. Якось я завершував роботу і був таким голодним, що пішов без свого улюбленця. Тож мій менеджер надіслав мені це фото приблизно через 10 хвилин зі словами "Ти щось забув". Вираз мордочки ідеальний"
"Почав працювати вранці, одягнув навушники та відчув щось пухнасте, поглянув, а там кажан"
"Коли працюєш з дому та обираєш відео замість аудіо"
"Один раз, коли тонер вибухнув під час його вимкнення. І ви можете побачити, де саме я був в цей момент"
"Він продовжував клювати у вікно та "кричати" на мене, поки я намагався працювати"
"Мій друг працює статистом у фільмах та робить стокові фото. Щойно побачив його на зображенні сексуального злочинця на автобусі у Флориді"
"Справді довелось поставити цей знак у вбиральні на роботі"
"Тож минулого тижня я почав працювати бджолярем"
"Відра з фарбою впали з піднятого навантажувача"
"Мій друг зробив сьогодні несподівану зачіску на роботі. І це було безкоштовно"
"Я працюю в кінотеатрі, і це регулярне явище"
"Зі мною працюють садисти"
"Після багатьох років роботи у роздрібній торгівлі це найгірший сценарій"
"Моя сестра вирішила приготувати попкорн на роботі. Вдалось не дуже"
"Вікна, де я працюю, немов вибухають щомісяця"
"Справді поганий день"
"Мій друг працює тут прибиральником"
"Я працюю у невеличкій кав'ярні. Мій бос випадково насипав зелені боби у порцію смажених. Ось так ми розділяємо 10 тисяч бобів вручну"
"Блискавка на штанах зламалась на роботі прямо перед кількома важливим зустрічами"
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