15 фото жахливих шкільних обідів у США, від яких зникає апетит

Ми звикли нарікати на харчування в українських школах, одна й навчальних закладах США ситуація не краща. Підтвердження цьому – ця добірка кадрів шкільних обідів американців.

Нещодавно батько чотирьох дітей Кріс Вангеллоу з Потсдама, що на півночі штату Нью-Йорк написав у Facebook про обід свого сина в державній школі та додав фото. Пост став вірусним, оскільки їжа на знімку виглядала огидно. До того ж, як виявилося, у багатьох інших закладах ситуація не краща.

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У New York Post зібрали фото найжахливіших обідів, якими поділилися учні та вчителі державних шкіл США.

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