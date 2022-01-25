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Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей

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Несподівані знахідки серед мотлоху - фото 1
Несподівані знахідки серед мотлоху

Сміття для однієї людини може бути скарбом для іншої, і це не просто філософська фраза. Автори цих фото на своєму досвіді показують, що серед непотребу можна відшукати справді круті речі.

У Нью-Йорку є чудова практика залишати непотрібні меблі прямісінько на вулиці неподалік помешкання. Так не доводиться довго шукати нових власників та морочити голову, куди ж подіти зайву фурнітуру, пише Радіо MAXIMUM. Загалом це має такий вигляд: хто, кому більше не потрібен свій журнальний столик минулого століття, виносить його на тротуар під будинком, а хтось, кому столик припав до душі, просто його забирає.

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Загалом це вже доволі давня традиція, але влітку 2019 року вона набрала обертів, коли пара з Брукліну створила окремий профіль в інстаграмі під навою Stooping NYC, щоб допомогти речам знайти нових власників. Тож зібрали найкрутіші знахідки серед щасливчиків:

Журнальний столик з таємною полицею

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Ретро холодильник

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Такий вигляд має успіх

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Ідеальна софа

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Як би сказали діти: "Та ти жартуєш"

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"Забери мене! Я досі працюю. На відміну від мого безробітного колишнього хлопця"

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Ідеальний глобус з баром

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Навіть табуретки у комплекті

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Чудовий "безкоштовний та чистий" диван

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Пресвятий Marvel!

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Несподіваний "мотлох"

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Безкоштовні коврики для йоги

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Стіл для креслення

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Столик на чотирьох

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Точно наймиліша маленька духовка

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Повноцінний комплект у вітальню

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Відреставроване крісло, йде у комплекті з пивом

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