Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей

Сміття для однієї людини може бути скарбом для іншої, і це не просто філософська фраза. Автори цих фото на своєму досвіді показують, що серед непотребу можна відшукати справді круті речі.

У Нью-Йорку є чудова практика залишати непотрібні меблі прямісінько на вулиці неподалік помешкання. Так не доводиться довго шукати нових власників та морочити голову, куди ж подіти зайву фурнітуру, пише Радіо MAXIMUM. Загалом це має такий вигляд: хто, кому більше не потрібен свій журнальний столик минулого століття, виносить його на тротуар під будинком, а хтось, кому столик припав до душі, просто його забирає.

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Загалом це вже доволі давня традиція, але влітку 2019 року вона набрала обертів, коли пара з Брукліну створила окремий профіль в інстаграмі під навою Stooping NYC, щоб допомогти речам знайти нових власників. Тож зібрали найкрутіші знахідки серед щасливчиків:

Журнальний столик з таємною полицею

stoopingnyc

Ретро холодильник

stoopingnyc

Такий вигляд має успіх

stoopingnyc

Ідеальна софа

stoopingnyc

Як би сказали діти: "Та ти жартуєш"

stoopingnyc

"Забери мене! Я досі працюю. На відміну від мого безробітного колишнього хлопця"

stoopingnyc

Ідеальний глобус з баром

stoopingnyc

Навіть табуретки у комплекті

stoopingnyc

Чудовий "безкоштовний та чистий" диван

stoopingnyc

Пресвятий Marvel!

stoopingnyc

Несподіваний "мотлох"

stoopingnyc

Безкоштовні коврики для йоги

stoopingnyc

Стіл для креслення

stoopingnyc

Столик на чотирьох

stoopingnyc

Точно наймиліша маленька духовка

stoopingnyc

Повноцінний комплект у вітальню

stoopingnyc

Відреставроване крісло, йде у комплекті з пивом

stoopingnyc

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