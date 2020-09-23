Привиди будинку на пагорбі: дивіться трейлер продовження моторошного серіалу

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону хорор-антології Майка Фленагана про будинки з привидами – "Привиди маєтку Блай" ("The Haunting of Bly Manor"). Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Відправною точкою для нього стала містична повість Генрі Джеймса "Поворот гвинта".

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Головна героїня твору – молода гувернантка, яка доглядає за осиротілими братом і сестрою, що живуть у заміській садибі. Поступово дівчина приходить до висновку, що дітям загрожують зловісні примари.

У продовженні серіалу знялися Вікторія Педретті, Генрі Томас, Олівер Джексон-Коен, Рахул Колі, Амелі Сміт і Кейт Сігел, котра грала і в першому сезоні, що має назву "Привиди будинку на пагорбі".

Прем'єра "Привидів маєтку Блай" відбудеться 9 жовтня.

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