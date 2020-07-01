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Spotify представив тарифний план для пар Premium Duo

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Spotify Premium Duo - фото 1
Spotify Premium Duo / Кадр з відео

Музичний сервіс Spotify сьогодні анонсував новий тарифний план Premium Duo. Два користувачі отримують доступ до Spotify Premium і загального плейлиста з улюбленою музикою.

Premium Duo коштує 12.99 доларів за місяць і дозволяє двом людям, які проживають разом, користуватися підпискою Spotify Premium і "ексклюзивним плейлистом" Duo Mix. Плейлист збирає улюблену музику обох користувачів воєдино, завдяки чому його можна буде використовувати для спільного прослуховування вдома, не дратуючи при цьому свого партнера.

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Premium Duo працює за аналогією з сімейним планом, який коштує на 2 долари дорожче і включає доступ до Premium для шести осіб, а також аналогічний Duo Mix смарт-плейлист. Spotify дає можливість всім користувачам перейти з будь-якого Premium-тарифу на Duo зі збереженням бібліотеки, історії та музичних уподобань.

Новий тарифний план доступний у 55 країнах з можливістю спробувати його безкоштовно протягом одного місяця. Демонстраційний період доступний тим, хто раніше не користувався Premium-підписками Spotify. Однією з головних умов використання тарифного плану є проживання обох учасників в одному будинку.

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Джерело: newsroom.spotify
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