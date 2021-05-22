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Spotify представив серію плейлистів для догляду за рослинами

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Ці композиції позитивно впливають на рослини - фото 1
Ці композиції позитивно впливають на рослини

Стрімінговий сервіс Spotify створив колекцію плейлистів, які зібрані спеціально для догляду за рослинами. Тож зберігайте їх собі, щоб ваші зелені улюбленці росли в практично ідеальних умовах.

Про створення плейлистів повідомляється на сайті компанії. Над ними працювали фахівці з садівництва, екоактивісти та блогери.

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"За останній рік багато людей знайшли розраду у несподіваному джерелі – рослинах. У міру того як слухачі по всьому світу перетворювали свій будинок на зелений куточок, вони також шукали треки, які допомогли б їх саджанцям рости", – уточнюють представники сервісу.

Spotify також запустили шоу Green Gurls Galore з корисними порадами з догляду за рослинами. Творці платформи провели опитування та з'ясували, що користувачі серйозно ставляться до теми впливу звуків і вібрацій на рослини. 21% опитаних стверджують, що розмовляють з рослинами, а 12% вмикають улюблені пісні та подкасти.

Нагадаємо, раніше Spotify назвав найкращі саундтреки до фільмів, номінованих на "Оскар". Лідером рейтингу став трек H.E.R. "Fight For You".

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