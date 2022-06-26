Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

"Спостерігали, красиво!": у мережу "злили" розмову з пілотами, що атакували Київ

  • 791
"Спостерігали, красиво!": у мережу "злили" розмову з пілотами, що атакували Київ - фото 1

Сьогодні вранці, 26 червня, кияни прокинулися від сигналу повітряної тривоги та від вибухів у житлових кварталах. Згодом у мережі опублікували запис діалогу одного з пілотів та диспетчера.

Атакували Київ з території Білорусі. Тим часом білоруські активісти оприлюднили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн" перехоплений фрагмент переговорів диспетчера та пілота бомбардувальника, який випустив ракети по українській столиці.

І ще: Системи HIMARS вже знищують окупантів: у Генштабі показали на відео роботу зброї від США

На записі можна почути радість з приводу того, що бомблять українські міста:

  • "Група закінчила, дякую за прикриття", – каже пілот.
  • "Спостерігали, гарно! М'якої посадки", – відповідає йому білоруський диспетчер.

Якщо відео недоступне, перейдіть за посиланням!

Читайте також: Українські бійці ефектно знищили ворожу колону з "Ураганами" – відео

пропозиції партнерів
Новини