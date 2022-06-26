"Спостерігали, красиво!": у мережу "злили" розмову з пілотами, що атакували Київ

Сьогодні вранці, 26 червня, кияни прокинулися від сигналу повітряної тривоги та від вибухів у житлових кварталах. Згодом у мережі опублікували запис діалогу одного з пілотів та диспетчера.

Атакували Київ з території Білорусі. Тим часом білоруські активісти оприлюднили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн" перехоплений фрагмент переговорів диспетчера та пілота бомбардувальника, який випустив ракети по українській столиці.

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На записі можна почути радість з приводу того, що бомблять українські міста:

"Група закінчила, дякую за прикриття", – каже пілот.

"Спостерігали, гарно! М'якої посадки", – відповідає йому білоруський диспетчер.

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