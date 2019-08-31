5 божевільних лайфхаків, яких тобі не вистачало

Представляємо п'ять найдивніших лайфхаків, які значно спростять твоє життя. Ми відібрали найбожевільніші і водночас кумедні вигадки горе-винахідників.

Всі погодяться, що двигуном до створення лайфхаків – лінь і кмітливість. Це справді сильне поєднання, судячи з усіх новинок серед в просторах інтернету. Користувачі задіюють всю свою уяву і часом навіть втрачають зв'язок з реальністю на шляху до своєї мети.

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Цей винахід буде корисний всім людям, які постійно відчувають почуття голоду. Тепер піцу можна скрізь носити з собою.

Наступний лайфхак викличе великий інтерес у людей, які часто пересуваються в метро, причому в годину пік. Так, що ось тобі варіант, як убезпечити свій особистий простір.

Ця хитрість стане в пригоді людям, які не приймають новинки і не проти повернутися до свого старого варіанту навушників.

Рюкзак спеціально розроблений для твого улюбленого смачного багета. Завдяки цьому винаходу гарячий свіжоспечений хліб ти швидко доставиш захищеним та сухим додому.

У сучасному світі вже ніщо не може здивувати. Однак подивися на цей багатофункціональний прилад і зрозумієш, що помилявся.

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