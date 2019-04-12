Спосіб сильно збільшити час роботи iPhone, про який знають не всі

Одним з головних нововведень iOS 12 є функція Екранний час / It-here

Головним мінусом прошивки iOS 12 користувачі називають час автономної роботи. За швидкістю прошивка всіх влаштовує, а от автономність не турбує, мабуть, тільки власників новітніх моделей iPhone.

Існує безліч способів, що дозволяють збільшити час роботи iPhone під управлінням iOS 12. У цій інструкції розповіли про найефективніший з тих, що з'явився саме з приходом нової прошивки.

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Як збільшити час роботи iPhone на iOS 12?

Одним з головних нововведень iOS 12 є функція Екранний час. Великою новинкою її називає сама компанія Apple. У більшості користувачів ж до неї вельми рівне ставлення. Функція дозволяє стежити за тим, як часто використовуються додатки на iPhone і за необхідності обмежувати доступ до них. Корисна можливість, особливо для батьків, які можуть налаштувати iPhone або iPad своєї дитини.

Незважаючи на користь, на щоденній основі нею користуються не багато людей. У всіх інших же вона просто жере акумулятор у фоновому режимі.

Іншими словами, відключення Екранного часу відчутно підвищує час автономної роботи iPhone. Відключити функцію можна в меню Налаштування, Екранний час, натиснувши кнопку Вимкнути Екранний час.

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