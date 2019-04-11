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Названо найкращі смартфони для переходу з iPhone на Android
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Дослідники з Counterpoint Research вирішили з'ясувати, які смартфони на Android вибирають колишні власники iPhone. Статистика виявилася дуже цікавою. Всупереч очікуванням, вибирають вони зовсім не флагманські апарати Samsung, а смартфони куди більш непримітних брендів.
Багато власників продукції Apple впевнені в тому, що власники Android-смартфонів "тікають" на iPhone і не хочуть повертатися. Причини різні: швидкість роботи, оптимізація, зручність, безпека і інші переваги iOS допомагають швидко адаптуватися. Але є й інша сторона – тих, хто переходить з iPhone на Android теж не мало і з кожним роком їхня кількість зростає.
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Якщо вірити даним експертів, колишні власники iPhone рідко "пересідають" на доступні моделі на кшталт Xiaomi або Meizu. Практично завжди це флагмани, але не Samsung. Як правило, екс-фанати iOS віддають найбільшу перевагу Google Pixel 3 і OnePlus 6T, займаючи 18 і 16% від загальної частки їхніх власників.
Google Pixel 3 можна вважати еталонним Android-гаджетом, під який фактично і проектувалася операційна система, а значить вона найбільш оптимізована під ці мобільні пристрої. До того ж, останнім часом Google часто радує власників фірмових апаратів просунутим ПЗ. Чого тільки вартий просунутий нічний режим зйомки.
OnePlus 6T, незважаючи на те, що є абсолютно неочевидним варіантом для тих, хто шукає "аналог" iPhone, теж цілком гідний варіант. Його відрізняє не тільки висока швидкість роботи, яка місцями виявляється на голову вище за Google Pixel, а й те, чого так не вистачає користувачам iPhone – швидкої зарядки. Завдяки підтримці технології Dash Charge OnePlus 6T заряджається до 100% майже за годину, тоді як iPhone для цього потрібно 3-4 години.
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