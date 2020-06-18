Спосіб позбутися неприємного запаху з рота вранці

Запах з рота може принести купу незручностей, тому треба знати, як з цим впоратися. Британський лікар назвав простий і ефективний спосіб.

Фахівець каже, що несвіже дихання з рота після пробудження може бути пов'язано з пізнім прийомом їжі. Деякі люди навантажують на ніч шлунок і відразу готуються до сну. Але положення тіла на ліжку сприяє тому, що в стравохід в процесі травлення потрапляє шлункова кислота. Саме цей фактор може бути головним у появі неприємного запаху з ротової порожнини.

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Щоб уникнути цього явища, лікар радить відмовитися від їжі за три години до сну. Таким чином, шлунок встигне повністю переварити їжу.

Але неприємний запах з рота може бути викликаний і іншими причинами, наприклад, проблемами зі шлунково-кишковим трактом (гастрит, виразка), а також інфекційним захворюванням слизової оболонки носоглотки або нездоровим способом життя. У таких випадках, варто звернутися за консультацією до фахівця.

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