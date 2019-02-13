Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина

На популярному порноресурі Pornhub опублікували добірку реп-треків. І, як і щороку, на честь 14 лютого ви можете отримати безкоштовний преміум.

Pornhub випустив збірник реп-треків від декількох популярних виконавців, серед яких Tekashi69, Blac Chyna або Lil Xan, приурочений до 14 лютого. Всі пісні підібрали на одну тематику – секс, любов і відносини між людьми.

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Наприклад, в одному треку Blac Chyna описує свої плани на день святого Валентина, в іншому PnB Rock пропонує стрибнути в ліжко "прямо зараз". Всього на релізі шість пісень.

FREE PREMIUM ON VALENTINES DAY!!! DON'T RUN WITH A BONER. pic.twitter.com/ZvNm7OLPiJ — Pornhub ARIA (@Pornhub) 12 лютого 2019 р.

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